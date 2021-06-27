Son dakika gündem: Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi (2) - Son Dakika

OGM: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.