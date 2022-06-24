İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) - Son Dakika

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