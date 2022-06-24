Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4)

24.06.2022 13:51

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.

Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

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Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı Marmaris Belediyesi yangın bölgesindeki lojistik desteğini sürdürüyor Marmaris Belediyesi yangın bölgesindeki lojistik desteğini sürdürüyor
Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (4) - Son Dakika
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