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POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ

04.08.2021 15:09

Marmaris'teki yangın 7'inci günde: Alevler Delikliyol mevkiine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (3)Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç mahallesinin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

Marmaris'teki yangın 7'inci günde: Alevler Delikliyol mevkiine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi (3)

Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç mahallesinin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Mahalle sakinleri 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. 7 arasöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA hızlı şekilde olay yerine gelerek sık ağaçlarla kaplı alanda söndürme çalışması başlattı. Polis TOMA'larının uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden söndürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri "Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü" dedi. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için AMOS Mevkii'nde bekletildi.

POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ
POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ

Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı, Marmaris, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS TOMA'LARI YERLEŞİM YERLERİNE 80 METRE KALA YANGINI SÖNDÜRDÜ - Son Dakika


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