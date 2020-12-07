Son dakika gündem: Maskesiz, sigara içerken polislerin önünden geçince cezayı yedi - Son Dakika

Son dakika gündem: Maskesiz, sigara içerken polislerin önünden geçince cezayı yedi
07.12.2020 21:12
Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polis kontrol noktasının önünden sigara içerek ve maske takmadan geçen kişiye 900 TL ceza kesildi.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polis kontrol noktasının önünden sigara içerek ve maske takmadan geçen kişiye 900 TL ceza kesildi.
Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi'nde maskesiz ve sigara içerek polis kontrol noktasından geçen kişi, polisler tarafından durduruldu. Maske almak için 2 dakikalığına dışarıya çıktığını öne süren kişi, polislerin uyarılarına rağmen sigara içmeye devam etti. Bir süre sonra maske takan, ancak çenesinin altında tutan kişi polislerle tartıştı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişiye 900 TL ceza yazıldı.
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