Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar - Son Dakika

Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar

18.02.2021 16:59
Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Aslay, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmada çevrenin korunmasını gözeten ve bu anlamda yarınlara yatırım yapan bir kurumuz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay'ı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de yer aldı. Kınay, Genel Müdür Aslay'a başarı dileklerini iletti. Mesleki değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, çevre sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Makamda yapılan görüşmenin ardından kurum bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri ile Genel Müdür Yardımcısı Çevik'in de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

MASKİ, çevre dostu yatırımlarla geleceğimizi koruyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Çevre Mühendisleri Odasına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda idaremiz, hayata geçirdiği her çalışmada çevrenin korunmasını gözeten ve bu anlamda yarınlara yatırım yapan bir kurumdur. Gerek il genelinde işletmeye aldığımız, gerekse daha sağlıklı bir çevre için sıfırdan inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesislerimiz de bu çevre dostu yatırımlarımızın başında gelmektedir. Bu anlamda daha fazlasını yapabilmek ve kendimizi geliştirmek adına diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz fikir ve bilgi alışverişlerini özellikle önemsiyoruz. Çevresel sorunların tespiti ve bunların çözümü noktasında sürekli işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar
Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar
Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yatırım, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MASKİ'den çevre dostu yatırımlar - Son Dakika


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