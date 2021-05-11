Son dakika gündem: MEB'den liseler için 'sınav düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: MEB'den liseler için 'sınav düzenlemesi' açıklaması

11.05.2021 23:14
Son dakika gündem: MEB'den liseler için 'sınav düzenlemesi' açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs tedbirleri doğrultusunda liselerde sınavların yeniden düzenlendiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs tedbirleri doğrultusunda liselerde sınavların yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınavların salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12'nci sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak, ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında yapılan yeni düzenlemeler şöyle aktarıldı:

"Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında; 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır. 12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir. Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır. Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinden 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020- 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs- 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 10- 12'nci sınıf öğrencilerinin 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılına ait  ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak  sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecektir. 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs- 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır."


milli eğitim bakanlığı, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MEB'den liseler için 'sınav düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika


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