Son dakika gündem: Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Meclisi 8 Mart Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 56 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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