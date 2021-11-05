Son dakika gündem: Meksika'dan ABD'ye yürümek isteyen 30 göçmen gözaltına alındı - Son Dakika

Meksika'nın güneydoğusundan ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler ile Ulusal Muhafızlar arasında çıkan olaylarda 30 göçmen gözaltına alındı.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler polisle çatıştı.

Ülkenin Chiapas eyaletinden ABD sınırına yürümek isteyen göçmen kafilesi, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundu. Olayda 30 göçmen polislerce gözaltına alındı.

Ulusal Göç Enstitüsünün (INM) tahminlerine göre, düzensiz göçmen kafilesinin içinde kadın ve çocuklar dahil 4 bini aşkın kişi bulunuyor.

Hedef ABD

İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletinin Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.