Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü

17.03.2022 13:44

Son dakika haberleri: Mersin'in Mezitli ilçesinde, yanındaki arazide temel kazısı yapılan 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümünde çökme meydana geldi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yanındaki arazide temel kazısı yapılan 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümünde çökme meydana geldi.

Fatih Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın yan tarafındaki arazide temel kazısı çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sürdüğü sırada, apartmana girmek için kullanılan ön taraftaki bölümde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç merdiveniyle apartmandaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Arazideki çalışmaya ara verildi.

Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü - Son Dakika


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