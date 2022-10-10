Operasyonlarda 25 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 20 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, 175 gram sentetik uyuşturucu, 1384 uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram esrar, 179 bin 840'ı doldurulmuş 1 milyon 69 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 14 telefon, 1332 sigara ve 51 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylülde ilçe genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı - Son Dakika

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