Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı

10.10.2022 16:59
Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla geçen ay gözaltına alınan 95 şüpheliden 59'u tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla geçen ay gözaltına alınan 95 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylülde ilçe genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 95 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u tutuklandı.

Operasyonlarda 25 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 20 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, 175 gram sentetik uyuşturucu, 1384 uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram esrar, 179 bin 840'ı doldurulmuş 1 milyon 69 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 14 telefon, 1332 sigara ve 51 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, trafik kontrollerinde de çeşitli eksiklikleri bulunan 182 aracı trafikten men etti.

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Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu Mersin gündem haberi | Orman Bölge Müdürü Yalçın, Tarsus'ta incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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