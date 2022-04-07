Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı

07.04.2022 09:07
Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan 88 yaşındaki kadını, mahalle sakinleri kurtardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan 88 yaşındaki kadını, mahalle sakinleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan Behiye Cırık'ın evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cırık'ın yardım talebini duyan mahalle sakinleri, yaşlı kadını alevler büyümeden evden çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın

Tarsus, Mersin, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Midesinden iki neşter ucu çıkarıldı, açıklaması şöyle oldu: Ekmekle yutmuş olabilirim!
10:43 Apartmandan toplu imzayla atıldılar, giderayak terör estirdiler: Araba camları kırdılar, av tüfeğiyle ateş ettiler
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:53:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement