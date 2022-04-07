Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan 88 yaşındaki kadını, mahalle sakinleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan Behiye Cırık'ın evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cırık'ın yardım talebini duyan mahalle sakinleri, yaşlı kadını alevler büyümeden evden çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.