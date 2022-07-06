Son dakika gündem: Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu

06.07.2022 19:42
Son dakika gündem: Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 katlı iş hanının ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 katlı iş hanının ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın ilçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanının ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İş hanındaki esnafın çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede endişe yaratan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale gelirken aynı kattaki 3 iş yerinde ise hasar meydana geldi.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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