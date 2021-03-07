Son dakika gündem: Mersin'de "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı - Son Dakika

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı 'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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