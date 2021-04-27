Son dakika gündem: Mersin'de minibüs şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs şoförünü tabancayla yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda minibüs şoförü Ercan K'nın minibüs içinde vurulmasına ilişkin şüpheli F.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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