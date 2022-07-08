Tarsus ilçesinde dün, semt pazarında, pazarcılar arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen, tüfek ve bıçağın kullanıldığı olayda alışveriş yaptıkları sırada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcılar arasında çıkan ve biri çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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