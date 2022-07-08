Son dakika gündem: Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı

08.07.2022 17:52
Son dakika gündem: Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcılar arasında çıkan ve biri çocuk 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. tutuklandı, M.Ç, F.A, Y.A. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus ilçesinde dün, semt pazarında, pazarcılar arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen, tüfek ve bıçağın kullanıldığı olayda alışveriş yaptıkları sırada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Mersin'de semt pazarındaki kavgaya karışan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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