Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen 4 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika