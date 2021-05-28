Son dakika gündem: Mersin'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Güneş Mahallesi'nde, 26 Mayıs'ta sokakta tartıştığı Müslüm Pater'i (27) bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan S.K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Pater ile S.K. arasında 26 Mayıs'ta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, S.K'nin bıçakladığı iddia edilen Pater kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan S.K. polislerce dün gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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