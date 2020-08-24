Son dakika gündem: Mersin'de "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Mersin'in Anamur ilçesinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B. ve K.M'nin Antalya ve Mersin kent merkezinden temin ettikleri uyuşturucuyu Anamur ve Bozyazı ilçelerinde satacakları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Zanlılar, Çarıklar Mahallesi'nde belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Adreste 15 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram eroin, 27 gram esrar, saksıya ekili Hint keneviri, pompalı tüfek ve fişekle 5 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 15:39

Kaynak: AA

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