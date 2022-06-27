İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin, Niğde ve Karaman 'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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