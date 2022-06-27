Son dakika haberleri... Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

27.06.2022 09:40

Son dakika haber... Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin, Niğde ve Karaman'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerin 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların işlemleri sürüyor.

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Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mersin merkezli hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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