Son dakika gündem: Mersin polisinin "can dostları" 2020'de zehir tacirlerine geçit vermedi - Son Dakika

Son dakika gündem: Mersin polisinin "can dostları" 2020'de zehir tacirlerine geçit vermedi

07.01.2021 11:11
Son dakika gündem: Mersin polisinin

Son dakika haberi: Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve polislerin "can dostları" olarak adlandırılan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine geçit vermedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve polislerin "can dostları" olarak adlandırılan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine geçit vermedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpekler "Black", "Brego", "Anka" ve "Mila", geçen yılki operasyonlarda hassas burunlarıyla ekiplerin en büyük yardımcısı oldu.

Dedektör köpekler, polisin düzenlediği ve 308 kilo 342 gram kokain, 88 kilo 67 gram eroin, 512 kilo 642 gram esrar, 71 kilo 829 gram sentetik uyuşturucu, 1498 kök Hint keneviri ve 478 bin 674 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonların büyük bölümünde görev aldı.

Katıldıkları operasyonlarda ekiplerin iş yükünü hafifleten ve akla gelmeyen yerlere zulalanan uyuşturucuya anında tepki veren dedektör köpekler, zehir tacirlerinin "korkulu rüyası" oldu.

Emniyet Teşkilatının "can dostlarının" katıldığı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 807'si tutuklandı.

"Rutin aramalarımızda birçok maddeyi köpeklerimiz sayesinde bulduk"

Narkotik köpeklerin eğitmenlerinden polis memuru Ercan Okatan, AA muhabirine, "Black", "Brego", "Anka" ve "Mila"nın ekiplerin en önemli destekçilerinden olduğunu söyledi.

Köpeklerin düzenli olarak eğitime alındığını ve bakımdan geçirildiğini anlatan Okatan, "Sabahları sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Daha sonra temizlik ve bakımları yapılıyor. Ardından eğitimlerimiz başlıyor. Gün içerisinde kondisyonlarını korumak için alanda sporlarını yaptırıyoruz." diye konuştu.

Okatan, narkotik köpeklerinin 2020'de önemli başarılara imza attığını aktararak şöyle konuştu:

"Gün içerisinde sokak timlerimizin çalışmalarında yol kontrollerinde, liman ve serbest bölgede köpeklerimizle görev yapmaktayız. Büyük operasyonlara katıldık. En son konteyner içerisinde 220 kilogram kokain yakaladık. Başka bir konteynerde sarma kutuları içerisinde afyon sakızı bulduk. Araç göğsüne zulalanan eroin buldular. Günlük rutin aramalarımızda birçok maddeyi köpeklerimiz sayesinde bulduk."

"2021'de de uyuşturucuya geçit yok"

Okatan, zehir tacirlerinin zulalarını dedektör köpekler sayesinde bulduklarını, bu açıdan "can dostlarının" ekiplere önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Dedektör köpeklerle 2020'de önemli başarılara imza attıklarını, bunu 2021'de de sürdüreceklerini vurgulayan Okatan şunları kaydetti:

"İnsan gözünün görmediği noktada köpeklerin burunları devreye giriyor. O konuda en büyük yardımcımız oldular. Bazı noktalara zulalanmış uyuşturucuyu görmemiz ve kokusunu almamız mümkün değil. Biz o durumda narkotik köpeklerimizin yardımıyla uyuşturucuyu ele geçiriyoruz. Onlar bizim iyi ekip arkadaşlarımız. Operasyonlara çok büyük katkıları oluyor. 2021'de de uyuşturucuya geçit yok."

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mersin polisinin 'can dostları' 2020'de zehir tacirlerine geçit vermedi - Son Dakika


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