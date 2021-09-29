Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, liseli öğrencilerin taleplerini dinledi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise öğrencileriyle bir araya gelerek öneri ve isteklerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle Bakanlık'ta görüştü.

Özer, şu anda ana odaklarının okulların yüz yüze eğitime devam etmesi olduğunu belirterek, bu süreçte dördüncü haftayı başarılı bir şekilde tamamlamak üzere olduklarını, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini bildirdi.

Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Özer, salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın öneminin altını çizdi.

"Okul ortamlarını çok daha zenginleştireceğiz"

Bakan Özer, öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecine ilişkin öneri ve isteklerini dinledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kalmaları dolayısıyla onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Özer'e teşekkür etti.

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi öğrencisi Ufuk Kemal Altunsoy, yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitimden kat kat daha iyi oldu. Okulların açılması bizim için çok mükemmel oldu." ifadesini kullandı.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Yaşar da "Yüz yüze eğitim sürecindeki bu kararlılığınız ve cesur yürekliliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz." diyerek, okulda ihtiyaç duydukları konulardaki taleplerini iletti.

Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Esma Aktürk de uzun süre devam eden uzaktan eğitim nedeniyle hareketsiz kaldıklarını belirterek, bu yüzden yeni dönemde kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha çok yer verilmesini istedi.

Bunun üzerine Bakan Özer, "Okul ortamlarını çok daha zenginleştireceğiz. Bu bağlamda çocuklarımızın kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha aktif katılması için çeşitli programlar yapıyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek"

Özer, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor."

Bakan Özer, öğrencilerin okullarıyla ilgili taleplerinin de hızla karşılanacağını sözlerine ekledi.

Öğrencilerin, toplantıya ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardığı görüşmede, Özer, öğrencilere hediyeler takdim etti, onlarla fotoğraf çektirdi.