Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklama Açıklaması
16.01.2021 14:11
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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