Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
15.12.2020 14:53
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz."
Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar: '(ABD'nin yaptırım kararı) Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz.' - Son Dakika
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