Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu Açıklaması

29.04.2021 19:55
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artık Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artık Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir." dedi.

Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada, hem Türkiye'nin hem de dost ve kardeşlerinin hakkını ve hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Tüm bu faaliyetlerde elde edilen başarılarda, personelin kahramanlık ve fedakarlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük hamleler yapan yerli ve milli savunma sanayisince geliştirilen, üstün teknolojiye dayanan harp silah, araç ve gereçlerinin önemine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Artık Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir. Bu kazanımlarımızı muhafaza etmek, ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artırmak için sistemlerimizi en verimli hale getirmek ve üstün teknolojiye sahip olmak bir tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline gelmiştir."

"Yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkarmayı başardık"

Akar, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek ve teşvikleriyle, başta savunma sanayi olmak üzere, hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Bakan Akar, "Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranımızı, yüzde 70'ler seviyesine çıkarmayı başardık. Geçmişte, piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, firkateynlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok namlulu roketatarlarımızı, Atak helikopterlerimizi ve akıllı hassas mühimmatlarımızı tasarlayıp, inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak, Siper Hava Savunma Sistemi, Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ile ilgili çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Akar, yakın zamanda ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün de testlerini başarıyla gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle devam etti:

"Bugün de yerli ve milli savunma sanayi alanında önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar yurt dışından ithal edilen mühimmatlarda, roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan kimyasallar, özel sektör iş birliği ile kurulan ve biraz önce açılışını yaptığınız Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisimizde artık tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilecektir. Uluslararası standartlarda, laboratuvarda test ve analiz kabiliyetine sahip bu tesisimiz, yıllık üretim kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Ayrıca Modüler Barut Sistemi Tesisinin hayata geçmesiyle de Fırtına ve Panter obüslerinde kullanılan uzun menzilli mühimmat sevk sistemi, yerli ve milli imkanlarla karşılanacaktır."

"Ordumuzun gücüne gerçekten güç katacaktır"

Tasarımı MKEK tarafından geliştirilen bu sistemin, konvansiyonel sevk sistemlerine göre lojistik kolaylığının yanı sıra malzeme tasarrufu da sağlayacağını dile getiren Akar, "Bugün tanıtımı yapılan Boran Obüsü, Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından geliştirilen mayın temizleme aracı, işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve ateş etkinliğinin artırılması bakımından ordumuzun gücüne gerçekten güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Kamu, vakıf ve özel sektörün ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışmasının başarılı sonuçlarını, bugün olduğu gibi bundan sonra da görmeye devam edeceklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Temel amacımız, başta savunma teknolojileri olmak üzere, ülkemizin her alanda gelişmesini, ilerlemesini sağlamak, yerli ve milli kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hem kendimizin hem de dost ve müttefiklerimizin, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkemizi uluslararası arenada rekabet edebilir seviyeye ulaştırmaktır. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve zatıalilerinin liderliğinde, bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, milli savunma sanayiinin gelişmesindeki kararlı tutumu, liderliği, teşvik ve desteği dolayısıyla şükranlarını sunan Akar, gurur duyulan bu projelerin hayata geçirilmesinde, başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasının sonunda, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları'nda şehit olan 4 asker başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek, şehit ve gazilerin ailelerine şükranları iletti. Akar, açılışı ve tanıtımı yapılan tesis ve sistemlerin ülkeye, millete ve silahlı kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı bitiren projelerden biri"

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de törende yaptığı konuşmada, kurum olarak Türkiye'nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı bitiren projelerden birini daha hizmete almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Akdere, bugüne kadar yurt dışından ithal edilen mühimmat, roket başlıkları ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan patlayıcı kimyasalların, özel sektör iş birliğiyle üretileceği enerjitik malzeme üretim tesisinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis ile bu alanda üretim yapabilen sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz." diyen Genel Müdür Yasin Akdere, Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet edecek bu tesisin, 12 ay gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 100 yerli ve milli imkanlar ile MKEK tarafından hizmete alınıyor olmasının da ayrıca gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Hulusi Akar, Roket, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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