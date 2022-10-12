Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - Son Dakika
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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

12.10.2022 18:20

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na ulaştı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti. Yoğun çabalar sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümünden rehine takasına, hudutların savunulmasından Karadeniz'de istikrarın sağlanmasına kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği önemli çalışmalara vurgu yapan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti.

Toplantı gündemi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu da toplantı yapacak. Akşam da bakanlar çalışma yemeğinde bir araya gelecek. İkinci günde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda - Son Dakika

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