Liseli genç fenalaştı, minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi! Araç kamerası o anları kaydetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli lise öğrencisi Yaser Homs (15), salı günü okula gitmek için özel halk minibüsüne bindi. Homs, bir süre sonra göğsünün ağrıdığını söyleyerek, şoför Selahattin Bila'dan yardım istedi. Homs'un fenalaşmasının üzerine Bila, minibüsteki diğer yolcuları indirerek aracı hastaneye doğru sürdü.

JANDARMA SİRENLERLE YOLU AÇTI

Bila, seyir halindeki jandarma ekibini durdurup, "Araçta yolcu var, bana yolu açar mısın" dedi. Bunun üzerine jandarma ekibi de sirenlerle yolu açarak, hastaneye kadar minibüse öncülük etti. Fenalaşan genç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Acil serviste müdahale edilen Homs'un kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Bir süre takibi yapılan Yaser Homs, taburcu edildi.

Öte yandan şoförün, öğrenciyi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar, araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.