Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

09.03.2022 00:03

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Eyüp Taş, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Eyüp Taş, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Demircili Mahallesi Benzinlik mevkisinde meydana geldi. Tire'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 35 E 4898 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Eyüp Taş'a çarptı. Eyüp Taş minibüsün altında kalırken, kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

YORUMLAR
500
Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI KAHTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

Demircili, Ödemiş, Kaza, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Zincir marketin oyunu bozuldu! 1 litrelik yağ rafta, 5 litrelikler ise depoda
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih, Salzburg'u 4-0 mağlup etti
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 00:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement