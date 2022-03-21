Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

21.03.2022 12:03

Son dakika gündem haberine göre BURDUR'da son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Burdur Gölü için anasınıfı öğrencileriyle farkındalık etkinliği düzenledi.

BURDUR'da son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Burdur Gölü için anasınıfı öğrencileriyle farkındalık etkinliği düzenledi.

Burdur merkez Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu'nun anasınıfı 5-6 yaş grubu öğrencileri, suyu son yıllarda hızla çekilerek kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için TEMA Vakfı Burdur Şubesi ile müzikli ritim gösterisi etkinliği düzenledi. Burdur Gölü kenarındaki bir tesiste yapılan etkinlikte öğrenciler müzikli ritim çalışması yaparak 'Burdur Gölü Kurumasın' mesajı verdi.

Anasınıfı öğretmeni Nurşen Kayasuyu, 'Sularımız tükenmesin' adlı proje kapsamında TEMA Vakfı ile Burdur Gölü'ne dikkati çekmek, çocuklarımıza doğa sevgisini aşılayarak farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Gölümüz çocuklarımıza da kalsın. Burdur Gölü kurursa birçok canlı ölecek, iklim değişikliği olacak, birçok sorunlar meydana gelecek. Amacımız öğrencilerimize çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmak dedi.

Burdur Gölü'nün kuruma ve kirlilik tehdidi altında olduğunu söyleyen TEMA Vakfı Burdur İl Temsilcisi Gülser Bülbül ise şöyle konuştu

TEMA gönüllüleri olarak yaşam kaynağımız olan içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın bizleri doyuran, besleyen toprağın korunması gerektiğine inanıyor, bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Hedefimiz yaşanılabilir yeşil bir ülkeyi çocuklarımıza, torunlarımıza yarınlarımıza bırakabilmek. Bunun için de öncelikle eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. Çocuklarımız da bugün Burdur Gölü için farkındalık etkinliği düzenliyor.

Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı Son dakika haberi: CHP'liler şehit aileleri ve gazilerle buluştu Son dakika haberi: CHP'liler şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Bahçelievler, Burdur Gölü, Burdur, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:15:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement