Son dakika gündem: Mısır'da 3 binden fazla mahkum için cumhurbaşkanlığı affı kararı çıkarıldı - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 25 Nisan Sina Yarımadası'nın işgalden kurtarılmasının yıl dönümü münasebetiyle 3 bin 273 mahkumu affetti.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı kapsamında 3 bin 273 mahkumun serbest bırakılacağı bildirildi.

25 Nisan Sina Yarımadası'nın işgalden kurtarılmasının yıl dönümü münasebetiyle çıkarılan af kararının koşullarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mahkumların kademeli bir şekilde serbest bırakılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sisi, dün yaptığı açıklamada, "Bu vatan herkese yeter." diyerek, Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi'nin yeniden etkinleştirilmesi talimatını vermişti.

Ülkede 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede "siyasi diyalog" başlatma niyetinde olduklarını ifade etmişti.