Son dakika gündem: Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti

21.01.2021 18:29
Son dakika gündem: Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren doktor sayısı 333'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren doktor sayısı 333'e yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 doktorun daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle salgında ölen doktor sayısının 333'e çıktığı aktarıldı. Söz konusu doktorların "şehit" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan doktor sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 747'ye, vaka sayısının 158 bin 963'e, iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 605'e ulaştığı açıklanmıştı.

Ülkede sağlık çalışanlarına yönelik Kovid-19 aşılama süreci ise bugün başlamıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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