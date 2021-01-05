Son dakika gündem: Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Sudanlı askeri yetkililerle görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Sudanlı askeri yetkililerle görüştü

05.01.2021 00:33
Son dakika gündem: Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Sudanlı askeri yetkililerle görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Abbas Kamil, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile bir araya geldi.

Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Abbas Kamil, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Burhan ile Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, ikili ilişkileri geliştirme yolları ve ortak önem arz eden meseleleri görüştü.

Kamil, Sudan'ın geçiş dönemini atlatabilmesi için ülkesinin her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Dagalu, Mısır İstihbarat Başkanı'nı kabul etti.

Sudan İstihbarat Başkanı Korgeneral Cemal Abdulmecid ve Mısır'ın Kahire Büyükelçisi Husam İsa'nın da hazır olduğu görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme yolları ele alındı.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, geçen yıl ekim ayında da Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk ile Etiyopya'nın Nil nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı meselesini görüşmüştü.

Tümgeneral, Ak Saray, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Sudanlı askeri yetkililerle görüştü - Son Dakika


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