Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi

21.04.2022 06:39

Edinilen son dakika haberine göre FAS ve Mısır'da sağlık sorunu yaşayan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

FAS ve Mısır'da sağlık sorunu yaşayan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla sabah saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bu kez Fas'ta yaşayan Mustafa Demirel ile Mısır'da yaşayan Gülizar Atalay için havalandı. Bağırsak operasyonu geçirdikten sonra komplikasyonu gelişen ve kilo kaybederek genel durumu bozulan Mustafa Demirel'i(40)  Fas'tan, kalp hastalığı nedeniyle en son geçirdiği ameliyattan sonra komplikasyonu gelişen Gülizar Atalay'ı(31) Mısır'dan alan ambulans uçak, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Alanda bekleyen ambulansa nakledilen Mustafa Demirel Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Gülizar Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi
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Ambulans, Mısır, Türk, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mısır ve Fas'taki 2 Türk hasta, ambulans uçakla getirildi - Son Dakika


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