Son dakika gündem: MİT'İN UKRAYNA'DA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANAN PKK'LI İSA ÖZER ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika

MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna 'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul 'a getirilen PKKKCK mensubu İsa Özer , Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

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