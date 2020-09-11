Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKKKCK mensubu İsa Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:08 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: MİT'İN UKRAYNA'DA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANAN PKK'LI İSA ÖZER ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika