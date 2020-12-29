Son dakika gündem: Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti

29.12.2020 18:31
Son dakika gündem: Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Dünyaca ünlü moda devi Pierre Cardin, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü moda devi Pierre Cardin, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC'de yer alan haberde, İtalyan asıllı Fransız moda tasarımcısı Cardin'in Paris yakınlarındaki Neuilly'de bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Pierre Cardin'in ailesi ise "Bugün, ailemizin büyük üzüntü yaşadığı bir gün, Pierre Cardin artık yok." açıklaması yaptı.

1950'li ve 1960'lı yıllarda fütürist tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren Cardin, 1991 yılında "UNESCO kültür elçiliği" görevine seçilmişti.

Ünlü modacı Cardin, 1922'de İtalya'da doğdu ve çocukluk yıllarında Fransa'ya taşındı.

1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başlayan Cardin, 1947'de Paris'te New Look koleksiyonuna katkıda bulundu.

Pierre Cardin, aralarında Christian Dior'un da olduğu birçok moda firmasında çalıştı.

Ünlü tasarımcı,1950'de kendi moda şirketini kurdu ve 1954'te ikonik balonlu elbise ve 1964'te "Space Age" koleksiyonu gibi tasarımlarla adını duyurdu.

Cardin, 1950'lerin sonunda Printemps mağazası için ilk hazır giyim koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Pierre Cardin, İtalyan, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Moda tasarımcısı Pierre Cardin hayatını kaybetti - Son Dakika


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