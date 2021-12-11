Son dakika gündem: MOTOSİKLETİN YAŞLI KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sayime A.'ya (69) motosiklet çarptı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa caddesinde meydana geldi. Market alışverişi yapıp evine dönen Sayime A.'ya, yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 16 KN 724 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sayime A. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sayime A.'ya, yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen motosikletin çarptığı, yaşlı kadının yola savrulduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.