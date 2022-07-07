Son dakika gündem: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı (2)

07.07.2022 11:49
Son dakika gündem: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı (2)

Son dakika gündem haberi: BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı (2) - Son Dakika
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