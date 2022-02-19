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Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19.02.2022 14:13
Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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