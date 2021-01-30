Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
30.01.2021 10:53
Son dakika gelişmesine göre MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Taciz, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
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