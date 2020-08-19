Son dakika gündem: MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) toplantısında; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK'da terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şüra tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır" denildi.