Son dakika gündem: MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
30.10.2020 09:54
Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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