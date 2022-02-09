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Son dakika gündem: MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi

09.02.2022 09:27
Son dakika gündem: MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 17 asker 4 belediye işçisinin kurtarılması için arama- kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 17 asker 4 belediye işçisinin kurtarılması için arama- kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.


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Arama Kurtarma, Balıkesir, Asker, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi - Son Dakika
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