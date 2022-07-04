Son dakika haber | MSB, selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu

MSB, selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu

BARTIN - Bartın'da selden hasar gören noktalarda çalışmalar büyük bir hızla sürdürülürken Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlikler tarafından selde yıkılan Şarköy Boğaz mahallesindeki köprünün yerine hafif alaşımlı sabit köprü kuruldu.

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetinde Bartın'ın Şarköy Boğaz mahallesine ulaşım sağlayan beton köprü yıkılmış, afetin hemen ardından bölgeye panel köprü kurulumu gerçekleştirilmişti.

27 Haziran 2022'de yaşanan yeni sel afetinde panel köprü ağır hasar aldı. Vinçlerle kaldırılan panel köprünün yerine MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince hafif alaşımlı sabit köprü kurulması için çalışma başlatıldı.

MSB kara kuvvetleri komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından yapılan çalışmalarla 1 gün içinde kurulan 40 metre uzunluğunda ve 4.3 metre genişliğindeki hafif alaşımlı sabit köprü ulaşıma açıldı.

Sabit köprü geçtiğimiz yıl 11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşım ağının devamlılığını sağlamıştı. Öte yandan köprünün kurulması dron ile havadan görüntülendi.