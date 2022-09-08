Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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