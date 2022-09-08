Son dakika gündem: MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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