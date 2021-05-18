Son dakika gündem: MŞÜ'de açılan psikoloji bölümü öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yeni açılan psikoloji bölümüne öğrenci alımına başlanacak.

MŞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rahmi Saylık, birçok alanda iş imkanı sunan psikoloji bölümünün öğrenci alımına başlamasının adaylar için önemli bir seçenek olduğunu belirtti.

Psikoloji bölümünün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sadece Diyarbakır, Van ve birkaç ilde bulunduğunu anlatan Saylık, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu'daki üniversitelerin psikoloji bölümleriyle karşılaştırıldığımızda bölümümüzün öncü olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden mezun akademisyenlerden oluşuyor bölümümüz. Deneysel, bilişsel, klinik ve sosyal psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası önemli projeler yürüten doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Okullar, hastaneler, kreşler, bakımevleri, yetiştirme yurtları, rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler ve araştırma kurumları gibi birçok alanda iş imkanı sağlayan bölümün üniversitemize kazandırılmasında katkısı olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a, Dekanımız Prof. Dr. Harun Polat'a şükranlarımızı sunuyoruz."