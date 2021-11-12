Son dakika gündem: Mudanya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son dört günde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheliye işlem yaptı.

Operasyonlarda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve G.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.