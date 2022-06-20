Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün İçmeler Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin çıkış yapacağı istihbaratı üzerine KB-14 botuyla bölgeye hareket etmiş, fiber teknedeki 34 düzensiz göçmeni yakalamıştı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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