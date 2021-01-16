Mantar toplarken fenalaşan kişi öldü - Son Dakika

Yıldız, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yardım istenmesi üzerine harekete geçen UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, dağlık alanda bir süre yürüdükten sonra bölgeye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'ndeki dağlık araziye arkadaşıyla mantar toplamaya giden Yakup Yıldız (59) aniden fenalaştı.

İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan