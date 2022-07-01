Son dakika haberi | Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı

01.07.2022 14:10
Son dakika haberi | Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir mermer fabrikasından sondaj boruları ve kabloları çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir mermer fabrikasından sondaj boruları ve kabloları çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Kozağaç Mahallesinde faaliyet gösteren mermer işletmesi yetkililerin jandarmaya başvurarak işletmenin alt kademesinde bulunan 24 sondaj borusu, 230 metre kablonun çalındığını belirtti.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. JASAT Timi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin K.Ö. ve S.Ş. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler K.Ö. ve S.Ş. gözaltına alınarak tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler tarafından çalınan boru ve kablolar işletme yetkilisine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı Son dakika haber | Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kablo ve boru hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement