Kazada yaralanan ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan T.Ç. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kaynak: AA

Fethiye, Pekin, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı - Son Dakika

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