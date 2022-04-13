Son dakika gündem: Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkardıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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