Son dakika gündem: Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

13.04.2022 22:27
Son dakika gündem: Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkardıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hisarcık, Bodrum, Terör, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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